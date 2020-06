Man achtervolgt twee vrouwen en minderjarig kind tot op camping, maar betwist dat hij klappen uitdeelde Siebe De Voogt

16u03 0 Blankenberge Een 43-jarige man uit Oostkamp staat in de Brugse rechtbank terecht voor een geval van zinloos geweld op een camping in Blankenberge. W.B. achtervolgde twee Limburgse vrouwen en het dochtertje van één van hen na een dispuut in het verkeer, maar ontkent dat hij klappen uitdeelde.

Het slachtoffer reed op 8 april vorig jaar van de parking van de Lidl, maar dat was niet naar de zin van W.B. “Haar rijstijl stond hem niet aan”, vertelde de procureur. “De beklaagde zette de achtervolging in op haar wagen, waar ook een vriendin en haar dochtertje inzaten. De achtervolging eindigde op de camping waar ze verbleven.” Op de camping kwam het tot een discussie, waarbij volgens het parket ook slagen vielen. “De beklaagde gaf het slachtoffer onder meer een vuistslag in haar gezicht. Dit is een dossier van zinloos geweld en verkeersagressie. Zulke dingen kunnen niet worden getolereerd. De slagen lieten een diepe indruk na op beide dames en het minderjarig meisje dat op de achterbank van de wagen zat.”

W.B. is geen onbekende voor het gerecht en werd in het verleden al enkele keren veroordeeld. Hij ontkent dat hij klappen uitdeelde op de camping. “De dame in kwestie is naar hem gestapt en heeft met haar vuisten op z’n voertuig geslagen", pleitte de advocate van B. “Ze greep de arm van mijn cliënt vast en hij heeft zich losgetrokken. Hij ontkent echter dat hij haar heeft geslagen.” Uitspraak op 30 juni.