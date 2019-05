Man (36) krijgt probatie-opschorting na slagen aan politieagent en brandstichting Jeffrey Dujardin

22 mei 2019

17u13 0 Blankenberge Een 36-jarige man uit Blankenberge heeft in het Gentse hof van beroep een probatie-opschorting gekregen voor opzettelijke brandstichting en slagen aan een politieagent. De man, Wim V., kreeg in eerste aanleg twee jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk.

De politie trof op 4 november 2016 de verwarde V. aan ter hoogte van de Van Praethelling. De man probeerde als een razende een deur van een appartementsgebouw open te krijgen. Toen de agenten hem benaderden, kreeg een van de agenten een elleboogstoot waardoor die van een trap viel. De agent liep een hersenschudding op. Toen ze hem in bedwang konden houden, bleek dat V. brandwonden had aan zijn handen en verder onderzoek wees uit dat hij een schilderij in de kelder van het gebouw in brand gestoken had. De man verklaarde zich er niks van te herinneren.

Volgens een gerechtspsychiater had de man een psychose door een combinatie van drank en drugs. In beroep verklaarde zijn advocaat dat hij nu ‘clean’ is. “Hij volgt ook geen behandeling meer voor psychoses”, verklaarde zijn advocaat die een probatie-opschorting of werkstraf vroeg. De procureur-generaal zag het anders. “Vervolgd voor weerspannigheid en brandstichting, was ik het geweest, ik had er poging doodslag van gemaakt. Maar de beklaagde heeft de koe bij de horens gepakt en aan zijn problemen gewerkt. Maar ‘een zwaluw maakt de lente niet’”, aldus de procureur-generaal die een straf met uitstel vorderde. Het hof gaf de man een probatie-opschorting