Mama en twee kindjes naar ziekenhuis na zware brand in flatgebouw in Blankenberge Mathias Mariën

02 november 2019

07u59 4 Blankenberge Langs de Haelenstraat in Blankenberge is zaterdagochtend brand ontstaan in de kelder van een appartementsgebouw. Vijf bewoners, waaronder een mama en haar twee kindjes, moesten door de brandweer geëvacueerd worden. Ze werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond omstreeks 6.30 uur in een flatgebouw vlakbij de Markt. Meteen was een enorme rookontwikkeling zichtbaar buiten het gebouw. Ook binnen had er zich een dicht rookgordijn gevormd, waardoor de aanwezige bewoners niet via de trappenhal konden geëvacueerd worden. De brandweer snelde ter plaatse en haalde de bewoners uit hun appartement via een ladder. Eenmaal binnen hadden ze de brand relatief snel onder controle. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het vuur ontstond in de kelder. Mogelijk ligt een kortsluiting aan een elektrisch toestel aan de oorzaak, maar dat moet nog verder bekeken worden. De vijf geëvacueerde bewoners, waaronder een moeder met haar twee kinderen, werden overgebracht naar het ziekenhuis om te controleren of ze niet teveel rook inademden. Ze liepen gelukkig geen brandwonden op. De politie van Blankenberge beveiligde in afwachting van de bluswerken de omgeving en hield nieuwsgierigen op afstand. De drie appartementen zijn door de rookschade tijdelijk onbewoonbaar.