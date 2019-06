Maak kennis met SeaWatch-B, de burgers die onze kustlijn onder de loep leggen: “Dit geeft véél voldoening” Timmy Van Assche

21 juni 2019

18u58 0 Blankenberge Om de veranderingen in de Belgische Noordzee op de voet te kunnen volgen, lanceerde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in 2014 het burgerwetenschapsproject SeaWatch-B. Op dit moment bestaat het team uit twintig vrijwilligers die elk steevast hetzelfde stuk strand onderzoeken. Met het spraakmakende rapport ‘Hoe is de Noordzee eraan toe’, maakt het grote publiek voor het eerst kennis met dit burgerwetenschapsproject. Katrien Vervaele (65) is een van de vrijwilligers van het project.

Katrien is afkomstig uit De Haan, woont in Zuienkerke, en trekt elk seizoen - vier keer per jaar, dus - naar het strand in Blankenberge. “Al van toen ik jong was, wandelde ik graag op het strand. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur en de zee. Toen ik over het burgerproject hoorde, heb ik niet lang getwijfeld.” Katrien begint aan haar vijfde jaar bij SeaWatch-B.

In overleg met het VLIZ koos ze voor het stuk strand nabij natuurgebied de Fonteintjes. Tien zaken krijgen bij die metingen bijzondere aandacht: strandvoorkomen, mensen/honden/paarden op het strand, schaalhorens op strandhoofden, kruivangsten, zeewatertemperatuur, zeepieren, aangespoelde kwallen, schelpen, afval en archeologische vondsten. Door op een gestandaardiseerde, vooraf vastgelegde wijze deze veelheid aan parameters op te volgen, kunnen veranderingen ten gevolge natuurlijke of menselijke invloeden worden opgespoord. “En dat vergt wel een zekere inspanning", vertelt Katrien. “Zo is kruien in het ondiepe zeewater best lastig. Over een afstand van zo’n goeie honderd meter moet ik een net slepen, dus ook tegen de stroom in. Als je weet dat zo’n net twee meter breed is, hoef ik je niet te vertellen dat dit best zwaar is. Ik ben al een eindje in de zestig, en dat voel ik dan ook”, knipoogt ze. “Intussen is ook mijn dochter Marie (38) in het project gestapt en kan zij als ‘jong veulen’ beter een net slepen. En het is des te leuker wanneer zij haar kindjes van 10 en 12 jaar naar het strand meebrengt. Samen kunnen we dan bijvoorbeeld schelpen tellen. Als we een onbekend zee- of schelpdier opmerken, nemen we er een foto van en sturen we het door naar het VLIZ.”

Romeinse scherf

Alle medewerkers van het SeaWatch-B-project onderzoeken dus een stukje van onze kust. “Als individu ben je dus een klein radertje van een groter netwerk. Ja, het geeft zeer zeker voldoening om je steentje bij te dragen aan de wetenschap. Zelfs in de winter vind ik het niet erg om naar het strand en de zee te trekken. Er valt altijd wel iets interessants te ontdekken. Zo haalde ik eens een Romeinse scherf boven en een zakpijpje (een cilindervormig manteldiertje, red.). En na verloop van tijd is het ook tof als je alle soorten platvissen, zoals grieten en tarbot, kan herkennen.”

Project kent vervolg

Uit het eerste rapport van SeaWatch-B bleek onder andere dat er steeds meer giftige pietermannen in onze wateren zitten, door de opwarming van de Noordzee. “Ja, elke keer ik ga kruien, haal ik er toch twee of drie uit m’n net”, bevestigt Katrien. “Dan moeten we ze voorzichtig met een handschoen eruit halen alvorens we de rest van de buit kunnen inspecteren.” Coördinator Jan Seys van het VLIZ besluit. “We gaan zeker door met het onderzoeksproject. We zitten met een heel enthousiaste bende. Onlangs nog voegden zich vier nieuwe personen bij de groep. Bovendien organiseren we workshops en opleidingen voor de SeaWatchers en leren ze dus continu bij.” Intussen liet het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek weten dat het met de garnalen goed gesteld is. Eerder liet het VLIZ gebaseerd op haar rapport weten dat de garnalenpopulatie aan het afnemen is. Volgens de aanvoercijfers van het ILVO werd in 2018 een flinke 1.500 ton garnalen opgehaald en spreken ze van “een absoluut superjaar”. Jan Seys nuanceert “De metingen van het ILVO gebeuren op volle zee, die van ons focussen zich in de branding van de zee. Het aantal aanlandingen zegt bovendien niks over de intensiteit van het vissen. Hoe dan ook liggen onze bevindingen in dezelfde lijn."