Maak kennis met de redders van morgen Bart Huysentruyt

15 juni 2019

14u28 0 Blankenberge Zo'n 125 leerlingen van 5 scholen rond Blankenberge hebben met succes het diploma van ‘junior redder' behaald.

Directies en sportleerkrachten van alle vrije basisscholen van Blankenberge, Wenduine en Nieuwmunster slaan daarvoor al een paar jaar de handen in elkaar en organiseren voor alle schoolverlaters van de scholengemeenschap Sint-Jozef- Sint-Pieter een dag waarin de leerlingen junior redder kunnen worden. “Als jeugdige inwoner van een kuststad moet je toch op de hoogte zijn van wat het strand en de zee met zich meebrengt”, vindt leerkracht Ilya Aerts. “Een vakantiejob als strandredder, dat wil toch iedereen. Met dit project geven we alvast de aanzet.” De leerlingen hebben gedurende het schooljaar tijdens de zwemlessen geoefend op verschillende vaardigheden van het reddend zwemmen. Ze kregen ook een cursus EHBO. Het project is een samenwerking met de strandreddingsdienst en de O’neill Beachclub.