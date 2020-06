Lijk aangespoeld? Neen, het is een actie rond Vluchtelingendag Bart Huysentruyt

21 juni 2020

09u52 0 Blankenberge Het was zaterdag even schrikken op het strand van Blankenberge. Daar lag een tijdlang een pop aan de waterlijn en later ook aan het toeristisch kader nabij de Pier.

Het bleek om een actie te gaan rond Vluchtelingendag. De pop was er neergelegd door een lokale actiegroep, onder impuls van Blankenbergenaar Piet Wittevrongel. “Met de actie vragen we aandacht voor vluchtelingen, omdat we dat allemaal een beetje zijn”, zegt hij. Ook in Oostende werd de actie herhaald.