Lievin De Greef (78) sinds zondag vermist, politie op zoek naar nuttige tips

04 juni 2019

20u28 0 Blankenberge De 78-jarige Lievin De Greef uit Blankenberge is sinds zondagmorgen vermist. De politie van Blankenberge/Zuienkerke heeft een opsporingsbericht verspreid en is op zoek naar nuttige tips.

Lievin De Greef is 1,60 meter groot, kalend en grof gebouwd. Hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning de kledij zoals op de foto’s. Het gaat om beeldopnames uit de Carrefour in de Kerkstraat in Blankenberge van de ochtend van zijn verdwijning, rond 9 uur. De bankkaart van Lievin werd zondag om 13.15 uur nog gebruikt in de Q8-shop langs de Natiënlaan in Knokke. Wie weet waar Lievin De Greef zich bevindt of hem heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het nummer 101 of de Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke op het nummer 050 42 98 42.