Liberalen willen oorlogsbunker in Uitkerke omtoveren tot ‘toeristisch kijkplatform’ Mathias Mariën

11 september 2020

14u11 0 Blankenberge Oppositiepartij Open Vld wil een oorlogsbunker in Uitkerke omtoveren tot een toeristisch kijkplatform.

De bunker in kwestie ligt in Uitkerke langs de Brugse Steenweg, de belangrijkste invalsweg naar Blankenberge. Hij dateert uit WOI en maakte net als een andere bunker deel uit van ‘Flugplatz Uitkerke’, een oud vliegveld van ongeveer 25 hectare groot. In 2017 werd de bunker, net als een ander naastgelegen exemplaar, beschermd als oorlogsmonument.

“De bunker ligt vlak bij een fietspad en bij het toeristisch fietsknooppuntennetwerk én hij maakt deel uit van een erfgoedfietslus. Voor wandelaars en fietsers kan dit een interessant rustpunt worden”, zegt gemeenteraadslid Philip Konings.

Luchtfoto

Open Vld stelt voor om de bunker te voorzien van een uitkijkplatform met oriëntatietafel . Bovenop de bunker heb je namelijk een uniek uitzicht op de toenmalige vliegveldsite. De oriëntatietafel kan verwijzen naar andere oorlogsrestanten in de omgeving. De volledige vloeroppervlakte van het platform (circa 5 op 7 meter) wil Open Vld bedekken met een beloopbare luchtfoto waarop alle gebouwen van het toenmalige vliegveld staan aangeduid.

“Dat de bunker publiek eigendom is, op het openbaar domein ligt en direct toegankelijk is, maakt het project op korte termijn haalbaar” zegt Open Vl- voorzitter Mitch de Geest.

De liberalen zullen het punt agenderen op de komende gemeenteraad en de suggestie neerleggen bij de bevoegde erfgoedinstanties. “Het initiatief moet van de stad komen”, benadrukt Konings.