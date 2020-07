LEKKER LOKAAL. Brasserie José: “De naam doet het slechtste vermoeden, maar niets is minder waar”

Blankenberge

In de Vissersstraat in Blankenberge kan je sinds kort tafelen in Brasserie José, het restaurant dat hoort bij het gelijknamige hotel. De zaak is opgefrist door Yannick Van Meckeren, een Oostendenaar van oorsprong met een horecaverleden in Brugge en het buitenland. Wij waren benieuwd of we die ervaring ook in ons bord konden terugvinden.