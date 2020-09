Legendarische Autodroom van Blankenberge sluit na 57 jaar voorgoed de deuren Door geplande werken aan Pier moet Autodroom verdwijnen Bart Huysentruyt

01 september 2020

18u56 138 Blankenberge De bekende Autodroom onder de Pier van Blankenberge gaat voorgoed dicht. De uitbaters vinden geen nieuwe locatie door de geplande renovatie van de Pier. De piste voor gocarts bestond al 57 jaar.

Boeken toe voor Michel Claeys en Veronique Van Moorter in Blankenberge, waar op 31 augustus de Autodroom voorgoed is gesloten. Een beetje onverwacht ook, want de piste voor gocarts is al sinds 1963 een vertrouwd gezicht op de dijk. Doordat de wandelweg van de Pier wordt gerenoveerd, moet de betonnen piste voor gocarts verdwijnen. De werken zullen vier jaar duren. Een alternatieve locatie vinden, blijkt onbegonnen werk.

57 jaar toeristen

“We voelen ons een beetje in de steek gelaten”, zuchten de uitbaters, die ook het stadsbestuur met de vinger wijzen. “De sluiting op 31 augustus werd ons droog meegedeeld in een e-mail. Een alternatief had de stad niet voorzien. We hebben nochtans voorstellen gedaan, maar die konden niet ingewilligd worden. We brachten 57 jaar lang toeristen naar Blankenberge en worden nu bij het grof vuil gezet. De manier waarop doet erg veel pijn.”

Met opgeheven hoofd

Hallo, burgemeester Daphné Dumery (N-VA)? “We hebben wel degelijk overleg gepleegd en er zijn uiteraard veel emoties bij betrokken. Door de geplande renovatie van de Pier waren de mensen al een tijd op de hoogte dat ze moesten uitkijken voor een andere locatie. Voorstellen hebben we niet gekregen. Het is ook quasi onmogelijk om die betonnen piste ergens anders te gaan leggen. De Vlaamse overheid geeft daar sowieso geen toestemming voor. We staan nog altijd open voor een samenwerking met de Autodroom, op een andere locatie.” De familiezaak die gestart werd in 1963 bracht drie generaties groot en gooit de handdoek. “Wij danken al onze klanten en schoolgroepen voor het vertrouwen waar we jarenlang mochten van genieten”, geeft Michel nog mee. “Het was nog steeds een goed draaiende zaak. We kunnen deze periode daarom met opgeheven hoofd eindigen.”