Klant telt rekening uit op dure nieuwe servetten: “Nog nooit meegemaakt!” Bart Huysentruyt

08 september 2019

12u46 0 Blankenberge Opmerkelijk tafereel in restaurant Ten Doele in Blankenberge afgelopen zaterdag: een klant maakte een gesplitste rekening op één van de spiksplinternieuwe servetten van de zaak.

Het gaat om witte, stoffen servetten van het merk De Witte Lietaer. “Helemaal nieuw en dus een accessoire waar we wel trots op zijn", zegt Mieke Govaert, die het opmerkelijke tafereel op Facebook plaatste. “Ik heb de dame aangesproken op de manier waarop ze op onze mooie servetten heeft geschreven. Het is iets om in te kaderen. Ik heb nooit eerder zoiets meegemaakt.”