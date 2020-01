Klacht van Open Vld over belangenvermenging in Blankenberge ontvankelijk: schepencollege moet beslissing over subsidies voor frituren opnieuw nemen Bart Huysentruyt

23 januari 2020

Een klacht van oppositiepartij Open Vld aan de gouverneur over subsidies aan frituren in Blankenberge is ontvankelijk verklaard. Het schepencollege heeft de beslissing om milieubelasting terug te betalen al opnieuw moeten nemen.

Open Vld stuurde op 10 december 2019 een klacht aan de gouverneur en zijn diensten voor binnenlands bestuur omtrent een beslissing van het Blankenbergse schepencollege. Het bestuur had op 15 november van dat een beslissing genomen in het zakelijk privébelang van één van hun schepenen. Het ging om de terugbetaling van milieubelasting aan twee verschillende bvba’s voor drie verschillende frituren. Schepen van Feestelijkheden Benny Herpoel (N-VA) is daar de zaakvoerder van, maar was zelf aanwezig tijdens de beslissing op het schepencollege.

“Dit druist uiteraard in tegen de deontologische code”, zegt fractieleider Björn Prasse (Open Vld). “Dat er beslist wordt over een zaak van de schepen, is niet erg, maar daar mag hij uiteraard niet bij zijn.” Zo oordeelde ook de gouverneur. Het schepencollege van Blankenberge draaide de oorspronkelijke beslissing al terug op 20 december 2019 en heeft ze opnieuw goedgekeurd in afwezigheid van de betrokken schepen.

