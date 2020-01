Kijk ‘Onder de rok’ tijdens expo in Blankenberge Bart Huysentruyt

09 januari 2020

15u27 0 Blankenberge Van 11 januari tot en met 8 maart kan je in Blankenberge naar de gratis hartverwarmende expo Onder de rok, ode aan de Blankenbergse vrouw. Exporuimte Oud Stadhuis wordt huis voor een veelzijdigheid aan werken over de kracht van het vrouw zijn.

Onder de rok is een rondreizend, sociaal-artistiek project van kunstenares Geertje Vangenechten over de kracht van het feminiene. Geertje biedt met haar project een creatief platform, waar vrouwen persoonlijke verhalen met elkaar kunnen uitwisselen om deze vervolgens in de vorm van geschreven, getekende, geborduurde of geknutselde fragmenten te vertalen op witte rokken.

In het najaar van 2019 zette het project voet aan wal in Blankenberge. Er werd aan lokale inwoners gevraagd om hun verhaal op de rokken te delen.

Onder de rok, ode aan de Blankenbergse vrouw is vanaf zaterdag 11 januari gratis te bezichtigen in exporuimte Oud Stadhuis, van woensdag tot en met zondag, telkens van 14 tot 17 uur. De expo eindigt feestelijk op Internationale Vrouwendag, zondag 8 maart.