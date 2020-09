Keukenbrand snel onder controle Mathias Mariën

18 september 2020

08u14 0 Blankenberge Donderdagavond even na 23 uur is brand uitgebroken in een rijwoning in de Bernard Van Dammestraat in Blankenberge.

De brand ontstond in een kleine oven in de keuken. De bewoner had eerder in de avond een maaltijd bereid in de oven, maar was dit uit het oog verloren. Na een paar uur was de maaltijd volledig verbrand en begon te ontbranden. Dat ging gepaard met de nodige rook. De toegesnelde brandweer kon de brand blussen en de kleine oven naar buiten brengen. De schade in de woning valt mee. Na het ventileren van de woning kon de bewoner opnieuw zijn huis in. Tijdens de interventie was de straat afgesloten voor het autoverkeer.