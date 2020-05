Kelner steelt voor 303.000 euro uit kassa restaurant Oesterput, maar stuurt kat naar proces: “Hij raakt niet weg uit Mallorca” Cedric Matthys Mathias Mariën

19 mei 2020

18u04 4 Blankenberge Tom M. (41), een kelner uit Blankenberge, heeft dinsdagnamiddag zijn kat gestuurd naar het Gentse hof van beroep. “Door het coronavirus is hij niet vanuit Mallorca in België geraakt”, luidde het. De man stal volgens de berekeningen voor maar liefst 303.000 euro uit de kassa van het bekende Blankenbergse restaurant Oesterput. “Meneer Devriendt merkte niet op dat hij jarenlang werd bestolen in zijn eigen restaurant. Denk je dat hij niet beschaamd door Blankenberge loopt?”, pleitte zijn advocate Daphné Dumery.

“Dure auto’s, luxekleding en mooie vrouwen. Velen vroegen waar het geldezeltje van de beklaagde stond.” Procureur Peter De Smet pleitte dinsdagnamiddag in het Gentse hof beroep op het scherp van de snee. Minutieus legde hij uit hoe Tom M. (41) zijn werkgever jarenlang beloog en bedroog.

Als kelner in restaurant Oesterput - vermaard voor zijn kreeften en andere lekkernijen uit de Noordzee - ging hij volgens de berekeningen van het Openbaar Ministerie met 303.000 euro aan de haal. Deze grootschalige diefstal kwam aan het licht, nadat de boekhouder zaakvoerder Piet Devriendt had ingelicht over zijn kasverliezen. Devriendt hield zijn camerabeelden beter in het oog en zag hoe M., die al 24 jaar in de Oesterput werkte, dag na dag geld uit de kassa nam. In twee weken tijd was er al om en bij de 800 euro verdwenen.

303.000 euro is gewoonweg een hallucinant bedrag én dan geven de onderzoekers nog zelf toe dat dit nog een minimale berekening is Daphné Dumery, advocate van Piet Devriendt

“De beelden hebben mijn cliënt diep geraakt”, lichtte Daphné Dumery, advocate van Piet Devriendt en burgemeester van Blankenberge, toe. “Hij heeft meneer M. altijd goed betaald. 303.000 euro is gewoonweg een hallucinant bedrag én dan geven de onderzoekers nog zelf toe dat dit nog een minimale berekening is. Ik hoorde M. al vaker argumenteren dat hij door de hele affaire veel gezichtsverlies heeft geleden. Toch vraag ik dat we ook eens denken aan meneer Devriendt. Hij merkte niet op dat hij jarenlang werd bestolen in zijn eigen restaurant. Denk je dat hij niet beschaamd door Blankenberge loopt?”

Exuberante levensstijl

Tom M. kreeg in eerste aanleg twee jaar celstraf, waarvan één jaar met uitstel, en een boete van 1000 euro. Ook moet hij het volledige bedrag terugbetalen aan zijn vroegere werkgever. De man zelf, die op Facebook graag pocht met zijn exuberante levensstijl, was dinsdagnamiddag opnieuw niet op de zitting aanwezig. Hij vroeg via zijn advocaat begin december om uitstel. In de winter woont de beklaagde op het Spaanse eiland Mallorca en graag zag hij de zaak “buiten het seizoen behandeld”. Deze keer stuurde hij kat, omdat hij “door het coronavirus niet meer in België geraakte”.

Hij heeft nog geen cent overgeschreven naar het slachtoffer. Ik zie geen tekenen van goede wil, voorlopig blijft het bij words, words, words Procureur Peter De Smet

“Ik hoorde zeggen dat de beklaagde zijn oude werkgever graag nog eens onder ogen wil komen", zei de procureur. “Wel, hij doet weinig moeite. Daarenboven heeft hij nog geen cent overgeschreven naar het slachtoffer. Ik zie geen tekenen van goede wil, voorlopig blijft het bij words, words, words. Ik vraag dan ook een bevestiging van het vonnis.”

Stel dat meneer Devriendt zelf voor 300.000 euro uit de kassa nam, dan zou hij na jullie uitspraak zwart op wit kunnen aantonen dat iemand dat bedrag gestolen heeft. Op die volledige som hoeft hij dan geen belasting te betalen Dirk Vandamme, advocaat van kelner Tom M.

Dirk Vandamme, advocaat van de kelner, probeerde te redden wat er te redden viel. Tom M. heeft de feiten immers zelf toegegeven, maar geeft aan dat het geraamde bedrag niet klopt. “In onze rechtspraak bestaat er nog steeds zoiets als het vermoeden van onschuld”, argumenteerde hij, “en dat is hier de kern van de zaak. Mijn cliënt moet niet kunnen aantonen dat jullie berekening niet klopt. Jullie moeten aantonen dat ze wel klopt. Verder wil ik dat jullie even stilstaan bij de consequenties van deze zaak. Stel dat meneer Devriendt zelf voor 300.000 euro uit de kassa nam, dan zou hij na jullie uitspraak zwart op wit kunnen aantonen dat iemand dat bedrag gestolen heeft. Op die volledige som hoeft hij dan geen belasting te betalen. Denk daar maar eens over na.” Uitspraak op 23 juni.