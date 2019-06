Kathleen (56) vecht voor haar leven na brand in flat: “We kunnen alleen maar het beste hopen” Mathias Mariën

03 juni 2019

14u25 0 Blankenberge Een 56-jarige vrouw vecht in het ziekenhuis voor haar leven na een brand zondagavond in haar flat langs De Wandelaar in Blankenberge. Kathleen Ongenae werd lange tijd gereanimeerd door de hulpdiensten en ligt nog steeds op intensieve zorgen. “Mama was alleen thuis. Ook wij hebben nog geen idee wat er precies gebeurde. De dokters kunnen niet voorspellen of en hoe ze dit zal overleven”, zegt haar zoon.

De zware brand ontstond rond 21.30 uur op de vierde verdieping van het appartementsgebouw. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De vlammen sloegen door het raam en de zware rook voorspelde weinig goeds. De toegesnelde hulpdiensten besloten geen enkel risico te nemen en het volledige gebouw te ontruimen. Dat gebeurde door de snelle organisatie relatief vlot. “Die mensen kregen tijdens de bluswerken opvang in een gebouw van het OCMW aan de overkant van de straat”, zegt commissaris Philip Denoyette.

Bewoonster aangetroffen

De brandweer slaagde er snel in de brand onder controle te krijgen en kon zo vermijden dat het vuur oversloeg naar aanpalende appartementen. Aanvankelijk was het niet duidelijk of er nog slachtoffers in de brand zaten, tot de hulpdiensten het bewusteloze lichaam van de bewoonster aantroffen. Kathleen Ongenae (56) kreeg heel wat rook binnen en werd buiten lange tijd gereanimeerd door een mugarts. Ze werd uiteindelijk in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vecht de vrouw nog steeds voor haar leven.

Slaapkamer

Haar zoon wist maandagmiddag zelf nog niet wat er precies is gebeurd. “Mama was alleen in het appartement. Het onderzoek van de politie is volop bezig. Ik heb dus zelf geen idee wat er fout liep. Ze ligt nog steeds op intensieve zorgen. We kunnen enkel het beste hopen”, zegt hij. De geëvacueerde bewoners van het flatgebouw reageerden geschokt op de brand, maar mochten zondagavond laat terug naar huis. Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur in de slaapkamer. Maar de precieze oorzaak blijft vooralsnog onduidelijk. De flat liep wel zware schade op en is onbewoonbaar.

Deskundige

De zoon van het slachtoffer ging zijn moeder maandagmiddag bezoeken en beseft dat hij mogelijk aan het ergste is ontsnapt. Normaal woont de jongeman nog bij haar thuis, maar net zondagavond logeerde hij bij familie. “Momenteel is haar lichaamstemperatuur nog te laag. Als die nog wat stijgt, kunnen de dokters haar proberen wakker maken. Al kunnen ze onmogelijk voorspellen in welke toestand ze dan wakker wordt. Als ze het al overleeft.” Het parket van Brugge besloot een branddeskundige aan te stellen. Zijn verslag zal mogelijk duidelijk maken hoe de brand kon ontstaan. “Het is voorlopig wachten op zijn bevindingen”, laat het parket weten.