Jongeren in de cel nadat ze werden betrapt met 1.500 euro vals geld op zak Siebe De Voogt

04 oktober 2019

16u20 0 Blankenberge Twee Limburgse jongeren zitten in de cel op verdenking van valsemunterij. Na een tip van een alerte burger trof de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke hen eind augustus aan met 1.500 euro vals geld op zak. Na verder onderzoek werd het duo deze week aangehouden.

De melding van een verdacht voertuig in Blankenberge liep op vrijdag 30 augustus binnen bij de politie. In de geparkeerde wagen troffen ze enkele jongeren aan met vals geld in hun bezit. Het ging in totaal om 1.500 euro, bestaande uit briefjes van 20 en 50 euro. Na verder onderzoek werden donderdag twee Limburgers gearresteerd en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Ze verschijnen dinsdag een eerste maal voor de raadkamer. “Deze zaak toont nog eens aan dat we de hulp van de burger bij het oplossen van misdrijven goed kunnen gebruiken”, zegt commissaris Philip Denoyette.