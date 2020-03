Jongeren dagen elkaar uit via het internet: Corona Challenge doet hen onder meer Kantonees leren Bart Huysentruyt

21 maart 2020

17u19 0 Blankenberge Onder de leerlingen in de regio Blankenberge-Knokke is schoolnetoverstijgend een #coronachallenge aan het ontstaan. De leerlingen willen het internet als bron van afstomping in tijden van Netflix en gaming inruilen voor het internet als bron van zelfontplooiing.

“Als we toch in ons kot moeten blijven, kunnen we de verloren tijd maar beter nuttig besteden”, klinkt het bij de initiatiefnemers. De leerlingen leggen zichzelf een uitdaging op en geven zichzelf vijf weken de tijd die te behalen. Dat kan gaan van leren programmeren tot leren beatboxen, ingangsexamens voorbereiden en zelfs Kantonees leren. Ze maken gebruik van de educatieve tutorials waar het internet tenslotte vol van staat. Gedurende de vijf weken berichten ze over hun progressie op social media met het oog op zondag 19 april: de deadline voor de ultieme showdown. Tsolmon Erelkhegbaatar uit Blankenberge leert autorijden en wil haar rijbewijs halen, Mats Mortier uit Blankenberge wil dan weer leren programmeren.

Je kan de uitdagingen volgen op Facebook, onder de noemer Corona Challenge Belgium.