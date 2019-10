Jongeman riskeert 7 maanden cel voor vier vechtpartijen: “Hij had medicatie voor z’n ADHD niet genomen” Siebe De Voogt

17 oktober 2019

16u03 0 Blankenberge Een 20-jarige man uit Zeebrugge hangt een voorwaardelijk celstraf van 7 maanden boven het hoofd voor z’n betrokkenheid bij vier vechtpartijen in Blankenberge. G.M. had naar eigen zeggen de medicatie voor z’n ADHD niet genomen.

De jonge vechtersbaas sloeg de voorbije twee jaar tot vier keer toe in Blankenberge. Op 13 juli 2017 werd de politie een eerste maal opgeroepen voor een knokpartij. Bij aankomst bood G.M. zich spontaan aan bij de agenten. Hij bleek een taser op zak te hebben. Volgens de toen 18-jarige man had hij het wapen op zak om zich te verdedigen tegen een rivaal die mogelijk een mes zou bij zich hebben. Een maand later was het opnieuw prijs. Tijdens een schermutseling gaf M. een andere jongen een slag tegen z’n onderkaak. Op 2 mei vorig jaar kreeg hij dan weer woorden met een groepje jongeren. M. sloeg één van hen tegen de grond en trapte hem nadien nog eens tegen het hoofd. Op 8 juni vorig jaar deelde hij tot slot een kopstoot uit aan een minderjarige. “Mijn cliënt had in die periode slechte vrienden en nam z’n medicatie niet voor de zware ADHDH waarmee hij kampt”, pleitte de verdediging. “Hij is intussen weggetrokken uit Blankenberge en heeft z’n leven weer op de rails.” Uitspraak op 21 november.