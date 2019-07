Jonge dader van overval op ex-gemeenteraadslid vraagt tevergeefs om vrijlating Siebe De Voogt

08 juli 2019

12u29 0 Blankenberge Een 22-jarige man uit Roeselare vroeg maandagmorgen tevergeefs om vrijgelaten te worden in het dossier rond de overval op ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys uit Blankenberge. A.D. kwam eerder al eens voorwaardelijk vrij, maar was kort nadien betrokken in een diefstal met geweld.

Roeselarenaar A.D. (22) legde maandagmorgen in de correctionele rechtbank van Brugge een verzoekschrift neer tot voorlopige invrijheidsstelling. Na kort beraad ging de rechter niet in op de vraag van de jongeman om voorwaardelijk vrijgelaten te woorden. Samen met vijf anderen moet hij zich op 17 juli verantwoorden voor de overval op het Blankenbergse ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys (46).

Voorwaardelijk vrij

De man ging op 2 februari zijn zoon ophalen bij z’n ex-vrouw in Ardooie. Toen hij aanbelde, stopte wat verderop een wagen. Twee jongemannen stapten uit en liepen op Veys af. Het voormalige Blankenbergse gemeenteraadslid fotografeerde zijn belagers, waarna ook de bestuurder van de wagen op hem af kwam. Het bleek te gaan om Y.S., een Izegemnaar die al gekend stond bij de politie. Hij zou Veys uiteindelijk de zwaarste klappen toedienen. Samen met zijn twee kompanen sloeg en schopte hij het slachtoffer in elkaar. Uiteindelijk namen de overvallers de vlucht met de gsm en portefeuille van de veertiger. In het ziekenhuis kreeg Veys drie hechtingen boven zijn oog en werden ook verschillende schaafwonden en blauwe plekken vastgesteld.

De overval zou opgezet zet zijn door een 29-jarige man uit Ardooie: de nieuwe vriend van de ex-partner van Veys. De man werd, net als vier anderen in het dossier, intussen voorwaardelijk vrijgelaten. Ook A.D. kreeg die kans enige tijd terug. Nog geen maand later schond hij echter z’n voorwaarden door betrokken te geraken in een diefstal met geweld. De twintiger werd opnieuw aangehouden en blijft dus nog zeker tot z'n proces in de cel.