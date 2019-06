Jaar cel voor winkeldief die gestolen fles wijn opdronk voor neus van politie Siebe De Voogt

13 juni 2019

15u30 0 Blankenberge Een 28-jarige man uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van één jaar gekregen voor een gewelddadige diefstal van twee flessen wijn. Toen de politie ter plaatse kwam, dronk J.M. een fles wijn volledig leeg voor het oog van de agenten.

De feiten dateren van 17 juli vorig jaar en vonden plaats in de Proxy-Delhaize in Knokke. J.M. ging in de supermarkt aan de haal met twee flessen wijn en gaf bij z’n vlucht een kassierster een duw. Het parket vervolgde de Blankenbergenaar voor diefstal met geweld en vorderde één jaar cel. De rechter fronste vorige maand de wenkbrauwen, toen hij over de fratsen van J.M. las in het dossier. De man werd al zes keer eerder veroordeeld voor onder meer informaticabedrog, misbruik van vertrouwen en diefstal en kampt met een alcoholverslaving. “Ik heb spijt maar ging door een moeilijke periode na een relatiebreuk”, vertelde hij. De rechter legde J.M. donderdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van één jaar op. De twintiger moet zich onder meer laten begeleiden voor z’n problemen.