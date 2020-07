Ingebroken bij tien geparkeerde auto’s in buurt van de Zeedijk Bart Boterman

04 juli 2020

10u25 41 Blankenberge In Blankenberge is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in heel wat geparkeerde auto’s. Dat merkten verschillende eigenaars ‘s morgens, waarop de politie de vaststellingen ging doen.

De auto-inbraken deden zich voor in de omgeving van de Zeedijk, de A. Ruzettelaan en de Jules Detroozlaan. Zaterdagmorgen werden zes gevallen gemeld. Na de middag liep dat aantal op tot tien. Mogelijk worden nog gevallen ontdekt. Telkens werd een raam ingeslagen en zijn persoonlijke spullen gestolen. De lokale politie Blankenberge/Zuienkerke roept op om nooit waardevolle spullen achter te laten in de wagen. Er is een onderzoek opgestart.