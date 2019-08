Infomoment over nieuwe strekdam in Blankenberge Bart Huysentruyt

03 augustus 2019

Er komt dit najaar een infomoment om meer uitleg te geven over de nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge.

Iedereen zal op dit infomoment welkom zijn. Afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust wil daarmee een antwoord bieden op de vele vragen die er komen op de nieuwe dam. Vooral het feit dat de strekdam niet toegankelijk zal zijn voor het publiek beroert de gemoederen.

De nieuwe westelijke strekdam die in Blankenberge gebouwd zal worden moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven tegengaan. Tijdens de studie naar hoe de strekdam er zou uitzien zijn verschillende scenario’s onderzocht. Bij afweging van de kosten en de baten is rekening gehouden met verschillende ruimtelijke elementen zoals de aansluiting met de haven en het strand, het bestaande staketsel en de toegankelijkheid. Er zijn verschillende varianten, zowel van een toegankelijke als niet toegankelijke dam en met behoud van het staketsel of de afbraak ervan, onderzocht.

Voor alle varianten werd de investerings- en onderhoudskost bekeken. Daaruit is gebleken dat een ontoegankelijke hellende dam in combinatie met de afbraak van het westerstaketsel de meest effectieve en kostenefficiënte oplossing is om de verzandingsproblematiek structureel aan te pakken.

In het najaar zal afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een infomoment organiseren om het project verder toe te lichten en vragen te beantwoorden. Iedereen is daar welkom. Datum en plaats zullen later bekend gemaakt worden.