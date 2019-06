Inbrekers riskeren celstraf voor diefstal kluis Dame Blanche Jelle Houwen

04 juni 2019

Een duo inbrekers riskeert een effectieve celstraf voor een diefstal van een kluis met daarin 15.000 euro van het restaurant Dame Blanche op de Zeedijk in Blankenberge. Die inbraak dateert van de nacht van 26 juli 2017. Op camerabeelden was toen te zien hoe een man een zijraam van de veranda insloeg met een koevoet en de zaak binnen ging. “Ook een tweede man was zichtbaar op de camerabeelden”, sprak de procureur. “Samen kwamen ze naar buiten met de kluis van in de zaak. Volgens de zaakvoerder stak daar 15.000 euro in. Uit onderzoek van de beelden en uit gsm-onderzoek konden we zowel V.A. als K.K. als verdachten weerhouden. V.A. maakte gebruik van een vervalst paspoort om een oproepnummer voor zijn GSM te kunnen afsluiten. Zij beweren dat er slechts 3.400 euro in de kluis zat die ze onder hen verdeelden. Bij een huiszoeking bij V.A. konden we 1.080 euro aantreffen. Ik vorder voor beiden een effectieve celstraf.” Enkel V.A. kwam zich verantwoorden, zijn kompaan is nog spoorloos. “Die man is zijn thuisland ontvlucht omdat er tegen hem een bloedwraak bestaat”, sprak zijn advocaat. “Hij wordt hier gedoogd maar heeft geen officieel verblijfsstatus. Hij is dus wat op de dool en pleegde de feiten uit geldnood.” Vonnis op 27 juni.