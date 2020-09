In Uitkerke weten ze morgen weer vanwaar de wind komt: windhaan krijgt weer plek op kerk Bart Huysentruyt

04 september 2020

19u48 0 Blankenberge De windhaan op de torenspits van de Sint-Amanduskerk van Uitkerke pronkt vanaf morgen weer in al zijn glorie. Daarmee zal de kerkfabriek van Sint-Amandus de werken aan de kerk officieel als beëindigd kunnen beschouwen.

Het kruis van de 48 meter hoge toren van de Sint-Amanduskerk van Uitkerke werd noodgedwongen op 27 september 2018 verwijderd. Tijdens de voorgaande winter had een storm ervoor gezorgd dat de spits niet meer recht stond. Het ijzeren kruis van 9,50 meter met windhaan werd toen verwijderd en de spits werd tijdelijk waterdicht gemaakt.

Het herstel was voor de lente van dit jaar. Waterinsijpeling had ervoor gezorgd dat de boom die de spitsconstructie draagt over een lengte van 6 meter sterk beschadigd was en vernieuwd moest worden. Een nieuwe houten spits werd opgebouwd en het kruis met nieuwe ijzeren armen werd net voor de zomer opnieuw bevestigd hoog boven op de spits. De totale kostprijs van het werk bedraagt ruim 100.000 euro. De kerkfabriek verkocht zelfs een stukje landbouwgrond om het herstel te bekostigen.