In Blankenberge kan je deze zomer op Mollenjacht en vieren Suske en Wiske hun verjaardag. Ontdek vandaag wat de badstad nog te bieden heeft

Blankenberge

Het wordt geen traditionele zomer aan de kust. In 10 afleveringen gaan wij op zoek naar de geheime plekjes in de 10 kustgemeenten. Blankenberge biedt de bezoeker veel meer dan de speeltoestellen en gekke fietsen. Er zijn 14 strandbars, een pop-upcafé waar je op 'mollenjacht’ kan of een reuzenrad. En er is veel meer. Waar kan je met de kinderen naartoe? Een hapje of een drankje? Wij bundelden alles. De vorige afleveringen gemist? Lees ze hier