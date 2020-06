In Blankenberge is het zomerseizoen rustig gestart: redders op post en 600 windschermen garanderen strandbeleving per bubbel Bart Huysentruyt

27 juni 2020

19u42 0 Blankenberge In Blankenberge gaat dit weekend het zomerseizoen van start. Met 600 verplichte windschermen garandeert de badstad een ongestoorde en veilige strandbeleving deze zomer. “Op het zachte zand zijn ze verplicht, op het harde zand mag je vrij bewegen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Wie straks naar Blankenberge trekt, moet rekening houden met een aantal bepalingen. Het strand is immers ingedeeld in verschillende zones. Op het harde zand, dichtbij de waterlijn, mag je vrij rondlopen, spelen en sporten. Op het zachte zand kan je zitten aan een eigen cabine, in gezelschap van je ‘bubbel’. Wie geen cabine heeft, kan ook aan een strandbar plaatsnemen. De derde mogelijkheid is zitten aan een vrij windscherm van de stad. Daar kunnen maximum vier personen samen gebruik van maken. Een strandcoach wijst je jouw plaats toe.

“Er is plaats voor 10.000 mensen op het zachte zand", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA), tevreden dat het eerste weekend niet meteen erg druk startte. Het wisselvallige weertype was voor één keer een zegen voor Blankenberge. Alle info: www.visit-blankenberge.be/strandbezoek