IN BEELD. Zo zag eerste zonnige dag van het verlengd weekend eruit aan de kust Bart Huysentruyt

18 juli 2020

18u15 34 Blankenberge Met enkel in De Panne een oranje kleur is de eerste zomerse dag van het verlengde weekend aan zee vrij gemoedelijk verlopen. In de meeste badplaatsen bleef het volgens de kustbarometer rustig tot gezellig druk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Al vroeg kleurde De Panne oranje en dat bleef de hele zaterdag zo. Het is de enige van de tien kustgemeenten die een ‘zeer drukke' dag beleefde. In de andere kustgemeenten kleurde de kaart licht- of donkergroen of geel. Dat betekent dat de drukte erg goed onder controle was. In Blankenberge kon je gezellig over de dijk wandelen en toch de anderhalve meter afstand bewaren. Dat was ook het geval in Oostende. Opvallend genoeg droegen heel weinig mensen mondkapjes in drukke winkelstraten of de zeedijk. Ook op het strand werd het nooit erg druk. Met iets minder goede weersvoorspellingen voor zondag wordt ook dan geen overrompeling verwacht.