IN BEELD. Regen en wind houden carnavalisten niet tegen: Blankenberge lacht met strandtoewijzingen en verdwenen frietkoten Bart Huysentruyt

23 februari 2020

17u45 19 Blankenberge Ondanks de felle wind én een stevige regenvlaag net voor de start, is zondag de carnavalsstoet van Blankenberge uitgegaan. Met succes, want heel veel kijklustigen trotseerden de weergoden om de kleurrijke optocht van dichtbij te zien. De groepen lachten met de verdwenen frietkoten en de betwiste strandtoewijzingen.

Voor aanvang was er heel veel onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de carnavalsstoet. Terwijl ‘s morgen al de stoet in Oostduinkerke werd afgelast, kregen de carnavalisten in Heist wél goed nieuws. In Blankenberge bleven ze wachten tot rond 12 uur. Uiteindelijk werd beslist om de optocht te laten doorgaan, maar wel een halfuur later en langs een verkort parcours.

Badkarloting

Die beslissing bleek uiteindelijk de juiste: de windsnelheden bij de start van de stoet waren nog behoorlijk, maar namen tijdens de optocht af. De carnavalsverenigingen hadden hun best gedaan, want ze kwamen origineel uit de hoek om de actualiteit in de badstad aan de kaak te stellen. De Splentertjes kozen voor veel kleuren, want ‘is't nu blauw, oranje, wit of zwart: met al die clowns in 't stadhuis is 't één pot nat’. De Sparta Boys en Splenterbomme kozen dan weer voor de betwiste strandtoewijzingen na het verdwijnen van de badkarloting. Stranduitbaters werden verhoord omdat ze prijsafspraken zouden hebben bedisseld. Dat is uiteraard koren op de molen van de carnavalisten.

Frietkoten

De Pekkers zagen hun kans schoon om de 750-jarige verjaardag van Blankenberge in de kijker te zetten, maar ze focusten toch vooral op de minder mooie momenten uit die geschiedenis. En de Moashpotten waren dan weer erg kleurrijk en waren streng voor hun eigen evenement. Ook erg leuk waren de Scherpe Kleppers over de illegale frietkoten in Blankenberge, onder het motto: ‘Wil je een frietje stekken in, dan heb je pech want de frietkoten zijn weg’.

IJsberenduik

De kinderen genoten van het bonte gezelschap en konden veel confetti en snoep vangen. Op de Grote Markt kwam de show tot een einde. De stoet verliep uiteindelijk zonder problemen. Ook de komende dagen moeten de carnavalisten nog uit hun pijp komen. Op maandag is er om 15 uur op de Markt een kinderstoet, op dinsdag is er de rondgang van de Vuûle Jeanetten om 15 uur en volgende zaterdag is er de ijsberenduik en de prinsenverbranding aan de beachclub.