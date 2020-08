IN BEELD. Drie fleurige bloementapijten brengen toch een beetje kleur op het einde van zomer in Blankenberge Bart Huysentruyt

08u44 28 Blankenberge Met bloementapijten op drie pleinen in Blankenberge wordt de 125ste verjaardag van de Bloemencorso dan toch een beetje gevierd.

De bloementapijten bevinden zich op het Koning Leopold III-plein, het Sint-Rochusplein en het Manitobaplein. Ze werden vrijdag aangeplant, met 240.000 begonia’s en dahlia’s. Ze bestrijken een oppervlakte van 700 vierkante meter. Met een circulatieplan kan je de bloemen nog het hele weekend in alle veiligheid komen bewonderen. Normaal was het vandaag, zondag, groot feest geweest. Niet alleen viert Blankenberge de 750ste verjaardag, ook de Bloemencorso was jarig. Jaarlijks komen 100.000 mensen op de laatste dag van de zomervakantie van de bloemenstoet genieten. Door de coronacrisis kan dat dit jaar niet.