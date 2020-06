IN BEELD. Broers uit Blankenberge breken record ‘wafels stapelen’ met een toren van 91,5 cm hoog Bart Huysentruyt

13u32 11 Blankenberge Het wereldrecord ‘wafels stapelen’ is weer in Belgische handen. De broers Michel en Francis De Buck van tea-room Au Pingouin in Blankenberge zijn er zondag in geslaagd om een toren te bouwen van 91,5 centimeter hoog. “Twee seconden later viel alles naar beneden”, zegt Francis De Buck.

Het officiële Guinness World Record ‘Tallest stack of waffles’ bedroeg tot gisteren 86,39 cm en werd in 2019 behaald door Jeff en Jennifer Madden uit het Amerikaanse Illinois. Maar wafels horen bij België en dus vonden de broers Michel en Francis De Buck uit Blankenberge dat zij het beter konden. “We hadden al een paar keer geoefend en het was vaak gelukt om een toren te bouwen die iets hoger kwam”, zeggen ze. “Maar zondag was het toch spannend. Toen de toren 70 centimeter hoog werd, zag je de onderste wafels al smeuïger worden en ging de toren wat wankelen. Toen wisten we dat het moeilijk zou worden.” Uiteindelijk kregen de broers dertig wafels op elkaar. Voorwaarde voor het record is dat de toren minstens vijf seconden bleef staan. “We telden mee en sprongen een gat in de lucht", lacht Francis. “Maar twee seconden later viel alles naar beneden. Er was dus best wat geluk mee gemoeid.”

De aanwezigen kregen nadien allemaal een wafel cadeau.