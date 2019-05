Illegalen krijgen 18 maanden cel voor diefstal van 6 fietsen Siebe De Voogt

24 mei 2019

14u20 7 Blankenberge Twee illegalen hebben in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor verschillende diefstallen in Blankenberge. De Algerijn en zijn kompaan stalen onder meer zes fietsen.

De politie van Blankenberge werd op 16 mei naar de Jordaenslaan geroepen. Uit een tuinhuis achter een woning bleken drie fietsen te zijn gestolen. Even verderop zagen de agenten twee mannen gebukt achter een haagje zitten met naast hen twee plooifietsen die op de grond lagen. Toen ze naderden, nam een van de verdachten de vlucht. Zijn Algerijnse kompaan kon gevat worden. Beiden bleken eerder die dag nog feiten te hebben gepleegd. Zo hadden ongeruste omwonenden ’s morgens al de politie gebeld omdat ze glasgerinkel hadden gehoord. De twee illegalen hadden bij buren geprobeerd om in te breken via de keuken. Op een andere plek hadden ze een splinternieuwe mountainbike gestolen en nog elders hadden ze ingebroken in een wagen. Uit de koffer maakten ze een jas, wat snoep en een afstandsbediening buit. De Algerijn werd vrijdagmorgen veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. Zijn kompaan kon nooit gevat worden en kreeg bij verstek 18 maanden effectief.