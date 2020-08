Iedereen weer welkom in Blankenberge vanaf morgen: “Er was veel begrip voor time-out” Bart Huysentruyt

09 augustus 2020

Alle dagjestoeristen zijn vanaf morgen maandag weer welkom in Blankenberge. Dat laat burgemeester Daphné Dumery (N-VA) weten.

Blankenberge weerde vandaag de dagjestoeristen. Het sloot toegangswegen af met wegblokkades en controleerde pendelaars die met de trein naar de badstad kwamen. Daardoor bleef het een stuk rustiger, zowel op de dijk als op het strand. Nochtans was het een ideale stranddag vandaag. “Toch hadden we die time-out even nodig”, zegt burgemeester Daphné Dumery. “Ik heb rondgelopen bij horeca en handelaars. Er was veel begrip voor die beslissing. We moesten iéts doen." De jongeren die opgepakt werden na de massale vechtpartij van zaterdag kregen een plaatsverbod tot eind augustus. Dumery hoopt dat de rest van de zomer vredig verloopt. “Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, dan zijn ze welkom", zegt ze. “We hebben hier problemen ondervonden die anders in grootsteden plaats vinden. Dat was niet makkelijk.”