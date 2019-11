Huis met tattooshop op gelijkvloers zwaar beschadigd door brand, vrouw gered van balkon Bart Boterman

17 november 2019

08u24 27 Blankenberge In Blankenberge is zaterdagavond een gebouw op de hoek van de Bakkerstraat en de Vissersstraat zwaar beschadigd geraakt door brand. Een man kon zichzelf in veiligheid brengen, een vrouw werd met behulp van de ladderwagen van de brandweer. Ze werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. Het gebouw is onbewoonbaar.

De brand ontstond iets voor 23 uur in de trappenhal, tussen de eerste en tweede verdieping. “Bij aankomst van de brandweer was er al sprake van zware rookontwikkeling. Een vrouw stond in shock op het balkon. We hebben haar geëvacueerd en ze is naar het ziekenhuis overgebracht”, vertelt kapitein Francis Daniaux van de brandweer van Blankenberge. Een man was op eigen houtje gevlucht uit het brandende pand.

“We konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van het gebouw. De trappenhal is uitgebrand, de andere delen van het gebouw waaronder leefruimte en opslagruimte zijn getroffen door rookschade en of waterschade”, aldus kapitein Francis Daniaux. In het pand stond heel wat materiaal opgeslagen, op nogal ongeordende wijze.

Op het gelijkvloers is tattooshop Toretto’s Place gevestigd. Ook de zaak is getroffen. Tijdens de bluswerken was de Vissersstraat voor alle verkeer afgesloten. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) kwam ter plaatse om onderdak te voorzien voor bewoners. De oorzaak van de brand is nog niet vastgelegd. “Er is een branddeskundige aangesteld door het parket”, weet kapitein Daniaux nog. Het vuur ontstond in de trappenhal tussen de eerste en tweede verdieping.