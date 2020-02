Hervallen pedofiel (47) moet 37 maanden achter tralies voor 22.000 kinderpornofoto’s en urenlang weerzinwekkend beeldmateriaal: “Enkel zware celstraf kan recidive vermijden” Bart Boterman

18 februari 2020

13u25 0 Blankenberge Een man (47) uit Blankenberge is veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor de verspreiding en het bezit van maar liefst 22.000 kinderporno’s en urenlang videomateriaal. Hij maakte er een soort hobby van om alles te archiveren. “De beklaagde werd in 2010 nog veroordeeld voor dezelfde feiten. Hij deed echter gewoon verder. Een zware celstraf is de enige garantie dat hij zich in de toekomst niet meer schuldig zal maken", klonk het oordeel van de Veurnse rechtbank.

De feiten kwamen aan het licht dankzij een buitenlands onderzoek, waarbij zijn IP-adres werd overgemaakt aan de Belgische speurders. Tijdens de huiszoeking in februari 2018 in De Panne, waar de man toentertijd woonde met zijn gezin met negen kinderen, zijn naast de 22.000 foto’s en urenlange video’s ook chatsessies gevonden waarbij beklaagde Henry I. beelden verstuurde naar andere pedofielen. Op het proces gaf de man toe dat hij sinds 2013 daarmee bezig was.

Opvallend is dat de man in 2010 nog veroordeeld werd voor kinderporno. Hij kreeg toen de gunst van de probatie-opschorting en moest zich laten begeleiden voor zijn probleem. Maar dat hielp kennelijk niet. “De ernst van de feiten had de beklaagde bij de opschorting in 2010 al moeten beseffen, maar hij deed gewoon door. Er is geen enkele garantie dat hij zich niet meer schuldig zal maken in de toekomst. Enkel een zware effectieve celstraf kan hem weerhouden van recidive. Gelet op de zwaarwichtigheid van de feiten, de ernstige gevolgen voor de slachtoffers, de hoeveelheid foto’s en zijn eerdere veroordeling wordt Henry I. veroordeeld tot 37 maanden cel en 4.000 euro boete", aldus het oordeel van de rechtbank. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechtbank niet op in.