Heroïnedealer blijft zelfs tijdens zijn werkstraf drugs verkopen Siebe De Voogt

04 juni 2020

14u37 1 Blankenberge Een 35-jarige Blankenbergenaar riskeert 30 maanden cel voor de verkoop van heroïne, speed en cannabis. J.D. toonde zich de voorbije jaren bijzonder hardleers. Zelfs tijdens de uitvoering van een werkstraf bleef hij verder drugs verkopen.

De naam van J.D. dook op in enkele andere drugsdossiers. Enkele verdachten verklaarden dat ze hun drugs bij de Blankenbergenaar haalden, waarop het gerecht een nieuw onderzoek instelde. Telefonieonderzoek wees uit dat J.D. talloze contacten had met gekende namen uit het drugsmilieu. Hij verplaatste zich volgens het parket ook bijna dagelijks buiten Blankenberge. Op 1 mei vorig jaar voerden speurders een huiszoeking uit op het adres van J.D. Ze troffen naast 280 gram heroïne ook een som cash geld aan.

Zware verslaving

In het verdere onderzoek werden in totaal 18 afnemers verhoord. Op basis van hun verklaringen vervolgde het parket J.D. uiteindelijk voor het bezit en de verkoop van 1.200 gram heroïne, 290 gram speed en 45 gram cannabis. De man, die sinds 2005 al verscheidene veroordelingen opliep, hangt naast 30 maanden cel ook een verbeurdverklaring boven het hoofd van 31.740 euro.

Zijn advocate Ellen Eneman drong aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt kende een zware verslaving en had een gering inkomen. Dat gaat niet samen", pleitte ze. “Hij heeft geen cent verdiend aan z'n handel en heeft alle opbrengsten gespendeerd aan drugs.”

Het is nog maar de vraag of J.D. nog een kans krijgt van de rechter. Die kon immers niet lachen met het parcours van de man. “Ik lees in het dossier dat je zelfs tijdens de uitvoering van een werkstraf nog heroïne bleef verkopen? Dat is durven!”, sneerde ze. Uitspraak op 18 juni.