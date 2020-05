Heraanleg Hugo Verriestlaan, goed voor 4,3 miljoen euro, kan starten in het najaar Bart Huysentruyt

18 mei 2020

15u03 0 Blankenberge Het stadsbestuur van Blankenberge keurde de plannen voor de heraanleg van de omgeving Hugo Verriestlaan en Colombus definitief goed. Het definitieve ontwerp kwam er na een bewonersvergadering.

Het volledige project omvat de heraanleg van de Hugo Verriestlaan, de Colombus, het Sabbepad en het Lode Zielenspad. De vernieuwing van de nutsleidingen drong zich al vele jaren op en nu wordt er werk van gemaakt. “We maken er gebruik van om de volledige omgeving een nieuwe aanblik te geven met veel aandacht voor het comfort van de fietsers, meer groen in de omgeving en aandacht voor een veiligere verkeerssituatie”, zegt schepen van Openbare Werken Sandy Buysschaert (CD&V).

“Zo hebben we ervoor gekozen om overal aanliggende fietspaden te voorzien, goed voor bijna 2 kilometer aan kwalitatieve fietspaden”, aldus schepen Buysschaert. “Hiermee willen we het noord-zuid fietsverkeer stimuleren. Er worden ondergrondse restafvalcontainers voorzien en de parkeerplaatsen in de Columbus worden groter. Ook de openbare verlichting wordt integraal vernieuwd, waarbij gebruik gemaakt wordt van led-armaturen.”

Snelheidbrekers

Op vraag van omwonenden zijn aanpassingen gebeurd aan de wegversmallingen in zowel de Hugo Verriestlaan als Colombus om de snelheid te breken. Een extra zebrapad werd voorzien, een laad- en loszone aangelegd en tot slot konden de bewoners ook nog kiezen uit twee modellen voor de aanleg van de parkeerstrook in de Colombus. “Qua timing zitten we nog steeds op schema om in het najaar de effectieve heraanleg te starten”, zegt Buysschaert. “Deze week starten de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen.”

De totale heraanleg wordt geraamd op ongeveer 4.300.000 euro.