Havengeul van Blankenberge verzand na doortocht storm Ciara: “Onmogelijk om bij laagwater te passeren” Bart Huysentruyt

13 februari 2020

16u51 0 Blankenberge Storm Ciara heeft voor een vervelende situatie gezorgd in de jachthaven van Blankenberge. Daar kunnen schepen bij laagwater de jachthaven niet meer in of uit.

De storm heeft voor een enorme toevloed van zand gezorgd in de havengeul. Het was in het verleden al niet makkelijk om bij laagwater door te varen, maar door de storm is het nog een stuk erger geworden. “Het kan nog even duren voor de problemen zijn opgelost”, zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “We plannen al een tijdje baggerwerken in Blankenberge, maar door het weer kunnen we die niet uitvoeren. Als we dan starten, zullen de werken minstens twee weken duren.” De aanhoudende problemen met de havengeul behoren weldra tot het verleden. Binnen twee jaar wordt het westerstaketsel gesloopt en vervangen door een lange strekdam die het zand zal tegenhouden.