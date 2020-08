Hallucinante beelden tonen hoe jongeren agenten aanvallen op strand Blankenberge Bart Boterman & Arne Hanseeuw

08 augustus 2020

18u12 2746 Blankenberge In Blankenberge ontstond zaterdagnamiddag een massale vechtpartij op het strand. Tientallen jongeren gedroegen zich opstandig en gingen in confrontatie met de politie. Parasols, strandzeilen en piketten werden gebruikt als wapens. De politie riep massaal versterking op en probeert de rust te doen terugkeren.



De calamiteiten begonnen ter hoogte van een strandbar nabij de pier in Blankenberge. Een veertig man grote groep keerde zich tegen de politie nadat hen eerst door de strandredders gevraagd werd om de golfbreker te verlaten, gezien daar zitten verboden is. Het werd ook hoogwater en mensen kwamen te dicht op elkaar te zitten op het strand. De gemoederen laaiden op en de groep wou geen gevolg geven aan het politiebevel. Volgens getuigen vlogen de parasols, strandstoelen, piketten en windzeilen in het rond tijdens de confrontatie. Verschillende politiemensen werden aangevallen. Politiezones Oostende, Bredene/De Haan en de federale politie kwamen massaal met versterking. Ook verschillende hondenbrigades werden ingezet.

Opstandige strandgangers werden omsingeld en sommigen gearresteerd en meegenomen in de combi’s. Intussen was het over de koppen lopen over de zeedijk. Duizenden dagjestoeristen volgden er het schouwspel. De afstandsregels werden in geen elk geval gerespecteerd. De soms zwaar gepantserde politie probeerde de massa uiteen te drijven in verschillende ploegen. Ook daar werden enkele heethoofden uit de massa geplukt en gearresteerd. Er waren zo'n 120 agenten op de zeedijk aanwezig op een gegeven moment.

Na de arrestaties keerde de rust nog niet meteen terug. Enkele heethoofden slaagden er opnieuw in om de politie uit te dagen. Opnieuw werden verschillende jongeren gearresteerd. De burgemeester Daphné Dumery (N-VA) laat weten dat de crisiscel is samengeroepen en later op de avond gecommuniceerd zal worden over de incidentrijke namiddag. Ze betreurt de incidenten. Hoeveel personen gearresteerd zijn, is voorlopig onduidelijk.

De vechtpartij komt er nauwelijks een dag na de oproep van Oostends burgemeester Bart Tommelein om baldadige toeristen aan de kust strenger te bestraffen.