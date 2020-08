Grotere terrassen mogen langer blijven staan Mathias Mariën

22 augustus 2020

09u20 0 Blankenberge De terrasuitbreidingen in Blankenberge worden verlengd tot eind september. De h orecazaken kregen die versoepeling om de social distance voor klanten te kunnen garanderen.

De uitbreidingen werden in juni goedgekeurd in het kader van de coronacrisis. Na een positieve evaluatie wordt die gunst nu verlengd: de grotere terrassen mogen minstens tot eind september blijven staan. In Blankenberge is men het er over eens dat de terrassen voor een extra impuls en sfeer zorgen. Voor de horecazaken aan de jachthaven geldt de verlenging niet omdat daar grote werken starten.