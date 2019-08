Gratis naar het werk van Pollimonca in het Oud Stadhuis Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

Nog tot en met dinsdag 12 augustus kan je in het Oud Stadhuis in de Kerkstraat in Blankenberge naar de expositie 'Imagine' van Pollimonca.

Pollimonca is Monique Pollin uit Blankenberge. Ze schildert met acrylverf op doek en exposeert haar werken in deze sfeervolle locatie, op loopafstand van het strand. “Ik wil mensen inspireren”, zegt de levenspartner van Guido Monset. “Exposeren in Blankenberge is fantastisch. Ik ken het hier op mijn duimpje.” Je kan de expo elke dag tussen 11 en 20 uur gratis bezoeken.