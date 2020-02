Goed nieuws voor carnavalisten: stoet gaat straks uit Bart Huysentruyt

23 februari 2020

12u53 72 Blankenberge Er is goed nieuws voor de carnavalisten: de stoet in Blankenberge gaat uit. Dat heeft de veiligheidscel rond de middag beslist. De stoet vertrekt wel late, namelijk om 15 uur.

De storm heeft wel degelijk gevolgen voor de carnavalsoptocht in Blankenberge. Eerder deze week werd daar al voor gevreesd. De stoet start niet om 14.30 uur zoals gebruikelijk, maar een halfuurtje later aan de A. Ruzettelaan. Daarna volgt de optocht een aangepast parcours: Graaf Jansdijk (groepen, geen karren ), Malecotstraat (groepen, geen karren), Jules de Troozlaan (groepen en karren komen samen), Steenstraat, Kerkstraat, Vissersstraat, Weststraat, Vanderstichelenstraat, Leopoldstraat, Consciencestraat, P. Benoitstraat en Grote Markt.

De groepen volgen de Graaf Jansdijk en de Malecotstraat. Op het kruispunt Malecotstraat en J. de Troozlaan voegen de karren zich in de stoet. De stoet komt niet op het Koning Leopold III-plein, maar gaat via Steenstraat naar de Kerkstraat. De stoet zal niet de Franchommelaan volgen maar wel via de Vanderstichelenstraat naar de Leopoldstraat.