Gianni Longueville en SC Blankenberge bekeren in eigen huis tegen RC Gent: “Geen schrik hebben” Steve Dinneweth

17 september 2020

16u12 0 Blankenberge Sporting Club Blankenberge lijkt de uitzonderlijk lange voorbereiding bijzonder nuttig besteed te hebben, want de kustploeg nam een uitstekende start in de beker van België. Zondagmiddag speelt de eersteprovincialer in de vierde ronde van de Beker van België thuis tegen tweedenationaler Racing Club Gent.

Eerder zette het team van trainer Steve Swaenepoel al Koksijde-Oostduinkerke en Groot-Dilbeek A opzij. Vorige week moest ook tweedenationaler SK Ronse eraan geloven. Blankenberge liet in drie duels negen doelpunten optekenen, waarvan topschutter Gianni Longueville er zeven voor zijn rekening nam. “We zijn inderdaad goed bezig en ik meen te mogen stellen dat de zege in Ronse één van de hoogtepunten is van de afgelopen jaren. We kwamen nogal ongelukkig op achterstand, maar we bleven kalm en namen in de tweede helft de bovenhand. Ik kan natuurlijk ook alleen maar tevreden zijn over mijn eigen prestaties. De honger is erg groot na een lange periode zonder matchen met inzet, al ben ik blij dat we niet te veel oefenpotten hebben moeten spelen. Hopelijk kan ik die lijn doortrekken en blijf ik vooral blessurevrij”, aldus Gianni Longueville, die ook dit seizoen aan de zij speelt van zijn broers Birger en Giovanni.

Supporters zijn welkom

Zondagmiddag staat het eerste thuisduel van het nieuwe seizoen op het programma met de komst van Racing Club Gent, de club van ex-Blankenbergetrainer Jannes Tant, tevens de buurman van sportief manager Alain Brusselle. “Elke match moet gespeeld worden. We moeten dus zeker geen schrik hebben en zouden heel graag nog een ronde verder geraken. We ambiëren dit seizoen opnieuw een ticket voor de eindronde en met deze kern moet dit zeker mogelijk zijn. De komst van Aaron Bruning is voor mij alvast een enorme meerwaarde. Aaron is een speler die erg hard werkt en voor heel wat aanvoer richting doel zorgt, hetgeen vorig seizoen toch wat ontbrak. De club heeft bovendien alles in het werk gesteld om de supporters opnieuw te kunnen ontvangen. We hopen uiteraard op hun steun te kunnen rekenen”, besluit Longueville.

Woensdag speelt Blankenberge de uitgestelde eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Rumbeke.