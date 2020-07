Gewelddadige stalker riskeert opnieuw 4 jaar cel: “Hij achtervolgde me met z'n krukken” Siebe De Voogt

20 juli 2020

15u36 0 Blankenberge Een 58-jarige man uit Blankenberge riskeert opnieuw 4 jaar cel voor het belagen en bedreigen van z'n ex-vriendinnen. Alex V. werd al twee maal veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar weet blijkbaar niet van ophouden. “Hij zat achter mij met z’n krukken", getuigde een slachtoffer in de rechtszaal. “Ik moest naar een vluchthuis om aan hem te ontsnappen.”

Alex V. (58) kreeg in februari 2017 een effectieve celstraf van 2 jaar voor het terroriseren van z'n toenmalige partner. Hij sloeg de vrouw en bleef haar met berichten bestoken, toen ze hem uit huis zette. Zelfs vanuit de gevangenis bleef V. haar belagen. Opvallend genoeg knoopten de twee na z'n vrijlating opnieuw een relatie aan. Ze stapten zelfs in het huwelijksbootje. “Ik ben teruggegaan bij hem, omdat ik dacht dat het beter zou gaan", getuigde het slachtoffer maandagmorgen in de Brugse rechtbank. V. moest zich er verantwoorden voor nieuwe feiten van belaging. Hij bestookte volgens het parket drie van z'n ex-vriendinnen - waaronder het slachtoffer uit de vorige zaak - met berichten en bedreigde ook een koppel met de dood.

Been geamputeerd

De vrouw die voor de tweede keer slachtoffer werd van V. vertelde maandagmorgen spijt te hebben van hun huwelijk. “Ik heb heel veel afgezien met die man”, klonk het. “Zijn ene been is geamputeerd en ik heb alles gedaan wat ik kon om hem te verzorgen. Ik heb zelfs gezorgd voor z'n moeder. Op een bepaald moment zat hij achter mij met z'n krukken. Ik heb een uitweg gezocht via een vluchthuis. Het was niet meer te doen. Nadien gooide hij al mijn kleren en handtassen weg. Ik had niets meer en ben weer volledig van nul moeten beginnen.”

Primeur

Naast zijn veroordeling in 2017 kreeg V. in 1999 al eens 4 jaar cel, de helft met uitstel, voor de verkrachting en belaging van zijn toenmalige echtgenote. Hij had de trieste eer om de eerste in België te zijn die veroordeeld werd op basis van de net ingevoerde antistalkingswet. In het nieuwe dossier vorderde het parket een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. De verdediging drong aan op een autonome probatiestraf. “Mijn cliënt ging er vanuit dat hij de relatie met de burgerlijke partij nog kon rechtzetten", pleitte meester Raan Colman. “Hij heeft spijt en ziet in dat hij een probleem heeft. Hij moet aan zichzelf gaan werken.” Alex V. zelf vroeg de rechter om een milde straf. “Ik moet zo snel mogelijk een medische ingreep laten uitvoeren aan mijn geamputeerd been", klonk het. “Ik heb mijn ex geen kwaad willen doen. Ik heb enkel gevochten voor mijn huwelijk.” Vonnis op 31 juli.