Gescheurde nagels van z'n vriendin doen verdachte van poging doodslag volledig door het lint gaan Siebe De Voogt

13 oktober 2020

15u02 1 Blankenberge Een 19-jarige man uit Blankenberge riskeert een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden voor zinloos geweld. D.K. ging vorig jaar helemaal door het lint, toen hij z’n vriendin op straat aantrof met gescheurde en bebloede nagels. Afgelopen zomer zat de tiener nog een maand in voorhechtenis voor een poging tot doodslag.

De vriendin van D.K. raakte op 25 augustus vorig jaar rond 1 uur ‘s nachts in een discussie verwikkeld op straat met een ander meisje. Tijdens de schermutseling greep ze zich vast aan een elektriciteitskast, waardoor haar nagels scheurden. Het meisje belde haar vriend op, die meteen ter plaatse kwam. Toen hij z'n vriendin zag staan met bebloede handen, sloegen de stoppen van D.K. helemaal door. “De beklaagde stormde uit het niets op de vriend van het andere meisje af, zonder dat hij wist wat er gebeurd was", stelde de procureur. “Hij gaf de man verschillende vuistslagen met een kaakbeen-, neus- en oogkasbreuk tot gevolg.”

Wurggreep

D.K. hangt een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden boven het hoofd. De man is al lang geen onbekende meer voor gerecht en politie. Afgelopen zomer zat hij nog een maand in de gevangenis voor een poging tot doodslag. D.K. had op straat in Blankenberge een zestiger in een wurggreep genomen, nadat die was tussengekomen in een discussie met z'n vriendin.

De advocate van de man drong in het dossier rond het zinloos geweld aan op een werkstraf. “Mijn cliënt draagt een zware rugzak met zich mee", pleitte meester Ellen Eneman. “Hij heeft altijd geleerd dat het in het leven een kwestie is van aanvallen of zelf aangevallen worden. Een paar maanden geleden heeft hij in z'n hoofd een klik gemaakt. Hij wil z'n leven weer op de rails krijgen.”

Vonnis op 10 november.