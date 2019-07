Gerichte controles politie hebben resultaat: acht chauffeurs onder invloed van alcohol, zestien gebruikten drugs Mathias Mariën

18u33 0 Blankenberge De politiezone van Blankenberge/Zuienkerke heeft afgelopen weekend grootschalige verkeerscontroles gehouden op verschillende locaties en tijdstippen. Acht bestuurders bleken onder invloed van alcohol en moesten hun rijbewijs afgeven. Zestien chauffeurs legden dan weer een positieve speekseltest af en bleken onder invloed van drugs.

Volgens commissaris Philip Denoyette hield de politie gerichte controles. Zo waren er motorrijders op pad die bestuurders met een risicovol rijgedrag - zwalpend over de weg of grote groep in een wagen met bonkende muziek - aan de kant zetten. Daardoor kon er meer specifiek én efficiënt gewerkt worden. Dat verklaart mee de resultaten. De strafste stoot van het weekend komt op naam van een chauffeur die positief blies op alcohol. De bestuurder besloot, ondanks dat zijn rijbewijs was ingetrokken, om toch verder te rijden ... maar werd even verderop opnieuw staande gehouden. Gezien hij geen rijbewijs had, werd zijn voertuig ingehouden.

Drugs in verkeer

Nog opvallend zijn de resultaten op gebied van drugs. Niet alleen lieten 16 chauffeurs een positieve speekseltest noteren, er werden ook 32 processen-verbaal opgesteld voor bezit van verdovende middelen. Al hoeft er wel een belangrijke kanttekening geplaatst te worden bij het hoge aantal betrapte bestuurders. “De controles op drugs in het verkeer verlopen véél vlotter dan vroeger omdat er bij een positieve speekseltest geen dokter meer moet gevorderd worden. Daardoor winnen we heel wat tijd en kunnen we automatisch een pak meer mensen controleren. En meer controles betekent uiteraard een grotere kans op positieve testen”, zegt commissaris Philip Denoyette. Net afgelopen weekend was er het populaire festival Beachland. Een festival en grote menigte betekent automatisch een vergrote kans op alcohol of drugs, maar volgens de politie zijn de resultaten zeker niet enkel daaraan te wijten. “Evengoed betrapten we heel wat bestuurders die van het strand komen en positief testen. Mensen moeten dus zeker niet meteen in één richting kijken”, besluit de politie.

Samenwerking

De acties verliepen in samenwerking met opleiders en aspiranten-inspecteur van de West-Vlaamse Politieschool, de politiezones Bredene-De Haan, Arro Ieper, Brugge, Grensleie, Gavers, Vlas, Oostende, Dienst Hondensteun van de Federale politie, Cel patrouille en toezicht van de Federale politie, CIC, TST-scheepvaartpolitie, Wegpolitie (post Jabbeke) alsook de Douane en Vlabel. De medewerkers van VLABEL hebben in totaal een bedrag geïnd van 30.253,21 euro (45 voertuigen). Er werd één voertuig getakeld voor een openstaand bedrag 924,75 euro. Tot slot werden ook nog drie geseinde personen aangetroffen.