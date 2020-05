Geradicaliseerde man naar rechter verwezen voor haatboodschappen tegen Joden Siebe De Voogt

05 mei 2020

17u12 0 Blankenberge Een 41-jarige Syriër uit Blankenberge moet binnenkort voor de correctionele rechtbank verschijnen voor de verspreiding van haatboodschappen. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. Abdul H. plaatste op sociale media jihadistische berichten die gericht waren tegen Joden.

De veertiger is sinds 2015 in België en bouwde hier z’n leven op. Hij volgde een inburgeringscursus en heeft een eigen woning in Blankenberge. Toch kwam hij dit najaar in het vizier van het gerecht. Zij ontdekten dat op z’n Facebookpagina Arabische berichten stonden die gericht waren tegen Joden. Abdul H. dreigde niet met concrete aanslagen, maar werd in december door de onderzoeksrechter wél aangehouden voor het verspreiden van haatboodschappen.

Na enkele maanden is het onderzoek afgerond. De raadkamer besliste dinsdagmorgen om Abdul H. door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De man zit nog steeds in de cel. Zijn proces gaat wellicht al binnen een drietal weken van start.