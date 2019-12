Geradicaliseerde man in cel nadat hij haatboodschappen tegen Joden verspreidde op sociale media Siebe De Voogt

13 december 2019

13u46 14 Blankenberge Een 41-jarige Syriër uit Blankenberge zit in de cel voor de verspreiding van haatboodschappen. Abdul H. plaatste op sociale media jihadistische berichten die gericht waren tegen Joden. Het gerecht stelde een deskundige aan om hem psychiatrisch te laten onderzoeken.

De veertiger is sinds 2015 in België en bouwde hier z'n leven op. Hij volgde een inburgeringscursus en heeft een eigen woning in Blankenberge. Toch kwam hij dit najaar in het vizier van het gerecht. Zij ontdekten dat op z'n Facebookpagina Arabische berichten stonden die gericht waren tegen Joden. Abdul H. dreigde niet met concrete aanslagen, maar werd dinsdag door de onderzoeksrechter wél aangehouden voor het verspreiden van haatboodschappen. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand. Volgens zijn advocaat Jos Van der Perre is de aanhouding van zijn cliënt eerder een preventieve maatregel. “Hij cliënt moet niet de stempel krijgen van een agressieve vertegenwoordiger van IS of Al Qaeda”, zegt hij. “Die man is geradicaliseerd en uitte dat op een simplistische manier. Hij is niet de traditionele haatprediker.” Het gerecht stelde intussen een deskundige aan om Abdul H. psychiatrisch te onderzoeken.