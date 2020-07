Gepensioneerde West-Vlaming wint één miljoen euro met Lotto Bart Huysentruyt

24 juli 2020

11u51 0 Blankenberge Bij de trekking van 24 juni heeft een gepensioneerde West-Vlaming via Quick Pick één miljoen euro gewonnen. Dat heeft de Nationale Loterij vrijdag bekendgemaakt .

De jong gepensioneerde man uit West-Vlaanderen, die al sinds het prille begin met Lotto speelt, heeft zijn trouw aan het kansspel beloond gezien. De gelukkige winnaar wordt daarmee de 77ste Lotto-miljonair van West-Vlaanderen met een bedrag van niet minder dan 1 miljoen euro. “De man kon maar niet geloven dat hij de Lotto-jackpot gewonnen had en heeft zijn cijfers wel tien keer gecheckt voordat hij contact opnam met de Nationale Loterij, die zijn winst kon bevestigen”, zegt Liliane Goor van de Nationale Loterij. Wat de anonieme winnaar precies met zijn gewonnen bedrag zal doen, is onbekend, maar hij wil vooral zijn familie mee laten genieten van dit fantastisch bedrag. “Eerst voelde ik mij wat gestresseerd, maar die stress maakte heel vlug plaats voor een zalig geluksgevoel”, zo vertrouwde hij de Nationale Loterij toe.

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, wordt symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Tano Cattoor, verantwoordelijke van de Press Shop in de Kerkstraat in Blankenberge. Dit is de grootste winnaar sinds de samenwerking tussen Press Shop Blankenberge en de Nationale Loterij in 2006.