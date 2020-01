Gelukkige 25ste verjaardag, Sea Life! Blankenbergse families mogen gratis naar attractiepark Bart Huysentruyt

07 januari 2020

13u03 0 Blankenberge Het attractiepark Sea Life start het jaar van zijn 25ste verjaardag met een geschenk: alle Blankenbergse families met kinderen onder de 12 jaar mogen op zondag 16 februari gratis het park binnen. “Het is een cadeau van 30.000 euro”, zegt manager Nicola Hamilton. “Maar dat verdienen de inwoners van deze stad.”

Sea Life Blankenberge is in 1995 voor het eerst geopend. Het attractiepark is jaar na jaar gestaag gegroeid: niet alleen in omvang, maar ook in bezoekersaantal. In 2019 kwamen maar liefst 300.000 mensen er over de vloer. Dat is een record en het is de bedoeling dat dat de komende jaren nog zal stijgen. “Sea Life heeft een ongelooflijke waarde voor Blankenberge”, zegt schepen van Lokale Economie Benny Herpoel (N-VA). “Veel mensen maken voor het eerst kennis met onze badstad dankzij Sea Life, en omgekeerd. Net in het jaar dat we als badstad onze 750ste verjaardag vieren, heeft ook Sea Life iets te vieren. Dat komt goed uit.”

De stad en het park slaan de handen in elkaar voor de actie ‘Een hart voor Blankenberge’. In het valentijnsweekend, meer bepaald op zondag 16 februari, nodigt Sea Life alle Blankenbergse gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar uit voor een gratis bezoek aan het park. Het gaat om 1.200 mensen die de kans krijgen op die dag het park te bezoeken. “Veel Blankenbergenaars zijn hier nog nooit geweest", zegt Herpoel. “Dat is opvallend en we willen hen graag de kans geven om de meer dan 2.000 diersoorten te bewonderen.”

Volgens algemeen manager Nicola Hamilton is dat een geste voor de Blankenbergenaars, maar ook een dankjewel voor de steun de afgelopen 25 jaar. “We geven hier toch een cadeau ter waarde van 30.000 euro, maar met veel plezier. We zijn dankbaar voor de jaren vol vertrouwen vanuit Blankenberge. En we wilden vooral iets doen voor de eigen inwoners. Ook gezinnen met een beperkt budget krijgen zo de kans om eens te genieten van de onderwaterwereld.”

Vernieuwing tegen paasvakantie

De gratis dag betekent nog maar het begin van een jaar vol verrassingen in het attractiepark. De 25ste verjaardag zal uitgebreid gevierd worden, al willen ze bij Sea Life nog niet te veel in hun kaarten laten kijken. “We pakken uit met een stevige vernieuwing tegen de paasvakantie", zegt Hamilton. “Daarnaast zijn er al twee grote evenementen gepland. We willen deze verjaardag uiteraard in de verf zetten. Eind 2019 is ook al een interactief aquarium geïnstalleerd, dat tijdens de kerstvakantie op veel bijval kon rekenen. Ik denk dat we hier nog jaren gebeiteld zitten.”